СК начал проверку по факту инцидента с самолетом Як‑42 в «Домодедове»

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту аварийной посадки воздушного судна Як-42 в столичном аэропорту «Домодедово», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 18 июля в 13:45 при посадке в столичном аэропорту «Домодедово» воздушного судна, следовавшего рейсом « Ижевск Москва », произошло разрушение двух пневматиков левой стойки шасси. На борту находилось 79 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из которых не пострадал.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.