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Житель Ирбейского района пытался сжечь гражданскую жену
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Житель Ирбейского района пытался сжечь гражданскую жену 

sibnovosti.ru 31 минуту назад
Фото: sibnovosti.ru
Семейная ссора переросла в трагедию в Ирбейском районе. Как рассказали в СУ СК РФ по Красноярскому краю, 45-летний житель поселка Изумрудный в результате бытового конфликта облил свою 34-летнюю жену бензином и поджег.
Женщину в крайне тяжелом состоянии с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу.
«Подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан сотрудниками полиции. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в краевом следственном комитете.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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