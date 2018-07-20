Житель Ирбейского района пытался сжечь гражданскую жену

Семейная ссора переросла в трагедию в Ирбейском районе. Как рассказали в СУ СК РФ по Красноярскому краю , 45-летний житель поселка Изумрудный в результате бытового конфликта облил свою 34-летнюю жену бензином и поджег.

Женщину в крайне тяжелом состоянии с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу.

«Подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан сотрудниками полиции. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в краевом следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».