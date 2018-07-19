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Петербуржец задушил бабушку-блокадницу
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Психически нездоровый житель Петербурга задушил бабушку-блокадницу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило дело по факту убийства пожилой женщины 1925 года рождения, являвшейся жительницей блокадного Ленинграда, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД в совершении указанного преступления был изобличен и задержан мужчина 1984 года рождения, являющийся внуком потерпевшей, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает ведомство.
"По версии следствия, мужчина в ночь на 16 июля 2018 года, находясь в квартире одного из домов по улице Белы Куна, в ходе внезапно возникшей ссоры жестоко избил свою бабушку, после чего задушил ее", — говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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