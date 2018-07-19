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Напал на бизнесмена и угнал Mercedes-Benz: в Уфе под суд пойдет житель Москвы
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Напал на бизнесмена и угнал Mercedes-Benz: в Уфе под суд пойдет житель Москвы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Обвинительное заключение по делу утвердили в прокуратуре Башкирии
Обвинительное заключение по уголовному делу на 29-летнего жителя Москвы утвердила и направила в суд Кировского района республиканская прокуратура. Мужчину привлекли за то, что он напал на уфимского бизнесмена и угнал у него элитный автомобиль.
По версии следствия, все произошло в марте прошлого года. Москвич, он же уроженец Чеченской республики, вместе с двумя товарищами явился в башкирской столице на улицу Кавказскую, и подкараулил у офиса управляющего автоцентром. Когда мужчина вышел, его силой затащили в машину Тoyota Camry и стали требовать вернуть долг. В конечном итоге управляющего избили и отняли ключи от Mercedes-Benz, на котором по службе ездила супруга мужчины.
— Сообщники похитили автомобиль, причинив ущерб на сумму свыше 3,7 млн рублей, — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Суда фигурант уголовного дела дожидается под стражей.
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