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У безработного водителя Lexus в Москве отняли деньги
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В центре Москвы у 34-летнего безработного на Lexus отняли почти 4 млн рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В столичном районе Якиманка двое вооруженных мужчин из салона Lexus LS 460, который принадлежит безработному мужчине, похитили почти четыре млн рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Полицейские установили, что двое неизвестных, вооруженных пистолетом ворвались в салон Lexus LS460, когда машина остановилась на запрещающий сигнал светофора на улице Большая Полянка. За рулем был 34-летний безработный житель Москвы. Из салона похитили 3,8 миллиона рублей. Затем злоумышленники потребовали довезти их до улицы Житная, после чего вышли из иномарки и скрылись в неизвестном направлении", — пояснил источник.
Пострадавший пояснил, что деньги он одолжил у знакомой. По факту случившегося в столичном ГУ МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Комментарии2  Ещё 4 источника 
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