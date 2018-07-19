Неизвестные в центре Москвы проникли в Lexus и отобрали у его безработного владельца почти 4 млн руб.

По его словам, вечером 18 июля в полицию обратился 34-летний безработный житель столицы. «Мужчина сообщил, что на своем Lexus двигался по ул. Большая Полянка. Во время остановки у светофора в салон машины сели неизвестные, которые, угрожая пистолетом, отобрали сумку с 3,8 млн руб. Затем злоумышленники потребовали довезти их до ул. Житная, после чего вышли из иномарки и скрылись в неизвестном направлении», — пояснил собеседник агентства.

Как отметил пострадавший, деньги, которые похитили преступники, были взяты им в долг у знакомой женщины. По факту случившегося в МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.