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Неизвестные в центре Москвы проникли в Lexus и отобрали у его безработного владельца почти 4 млн руб.
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Неизвестные в центре Москвы проникли в Lexus и отобрали у его безработного владельца почти 4 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сумку с крупной суммой денег отобрали у владельца автомобиля Lexus в столичном районе Якиманка, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По его словам, вечером 18 июля в полицию обратился 34-летний безработный житель столицы. «Мужчина сообщил, что на своем Lexus двигался по ул. Большая Полянка. Во время остановки у светофора в салон машины сели неизвестные, которые, угрожая пистолетом, отобрали сумку с 3,8 млн руб. Затем злоумышленники потребовали довезти их до ул. Житная, после чего вышли из иномарки и скрылись в неизвестном направлении», — пояснил собеседник агентства.
Как отметил пострадавший, деньги, которые похитили преступники, были взяты им в долг у знакомой женщины. По факту случившегося в МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Агентство «Москва»: последние новости
Источник: Неизвестные с пистолетом совершили налет на банк на севере Москвы Источник: Из офиса «Бинбанка» на Ленинградском проспекте похитили валюту на 11,9 млн руб. Суд в Москве рассмотрит дело сообщника экс-замглавы ФСИН О.Коршунова о пошиве обуви в колониях
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