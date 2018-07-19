В Татарстане возбудили уголовное дело из-за издевательства над 14-летним парнем в реабилитационном центре 

14-летний парень из Москвы пытался покончить с собой в казанском реабилитационном центре «Символ жизни». Об этом узнала мать мальчика. Она тут же сообщила полученные сведения в следственный комитет РФ по Татарстану. По версии следствия, женщина поместила сына в реабилитационный центр на полтора года. Со слов мальчика, во время пребывания в учреждении над ним издевались сотрудники, поэтому он и решил покончить с собой. Следователи изъяли в центре предметы и документы. Изучив их сотрудники ведомства пришли к выводу, что нарушения законодательства могли иметь место. Они опросили подростка, его законного представителя, а также персонал и руководство центра. Помимо этого, проведено медицинское освидетельствование всех несовершеннолетних находившихся в реабилитационном центре. Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.