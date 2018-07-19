Вожатого из Железногорска подозревают в совращении еще двух девочек

Краевой следственный комитет сообщил о новых фактах в деле 47-летнего вожатого детского лагеря в Железногорске, который в ночь с 1 на 2 июля зашел в палату к девочкам и совершил в отношении воспитанницы сексуальное насилие.

Следователи установили, что пострадавших в ту ночь было больше. Мужчина причастен к совершению еще двух аналогичных эпизодов в отношении 11-летних девочек.

«В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщают в краевом СК.

Напомним, после случившегося выяснилось, что вожатый вообще не имел права работать в детском учреждении, так как у него не было соответствующего образования. Подозреваемый официально трудоустроен на одном из предприятий Железногорска.