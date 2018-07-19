Еще одно уголовное дело появилось в копилке «Костромагорстроя»

Директор организации ООО «Техносила» не выплачивает зарплату рабочим с 2016 года, узнал KOSTROMA.TODAY. Однако деньги на это у него были.

По нашей информации, организация занимается изготовлением бетонных изделий для строительства и входит в группу компаний «Костромагорстрой».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, денег за свой труд 68 человек, работающие в ООО «Техносила», не видят уже второй год. Им задолжали почти 2,5 миллиона рублей.

Оказывается, что деньги на выплату зарплат у руководства были. Организация получила около 40 миллионов рублей за продажу своей продукции.

Против директора компании возбудили уголовное дело. На имущество руководителя — автомобиль и земельный участок, наложен арест. Сумма арестованного имущества составила почти 400 тысяч рублей.

Материалы дела переданы на рассмотрение в суд.

Группа компаний «Костромагорстрой» на слуху у всего города из-за того, что там большие долги по зарплате. По словам сотрудников, общий долг компании составляет 34 миллиона рублей.

Осенью 2017 года следователи занялись делом невыплаты зарплат.

А этим летом главу «Костромагорстроя», который является депутатом, пригрозили исключить из «Единой России» за долги компании.

Накануне был опечатан главный офис организации.