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Еще одно уголовное дело появилось в копилке «Костромагорстроя»
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Еще одно уголовное дело появилось в копилке «Костромагорстроя» 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Директор организации ООО «Техносила» не выплачивает зарплату рабочим с 2016 года, узнал KOSTROMA.TODAY. Однако деньги на это у него были.
По нашей информации, организация занимается изготовлением бетонных изделий для строительства и входит в группу компаний «Костромагорстрой».
По информации пресс-службы областной прокуратуры, денег за свой труд 68 человек, работающие в ООО «Техносила», не видят уже второй год. Им задолжали почти 2,5 миллиона рублей.
Оказывается, что деньги на выплату зарплат у руководства были. Организация получила около 40 миллионов рублей за продажу своей продукции.
Против директора компании возбудили уголовное дело. На имущество руководителя — автомобиль и земельный участок, наложен арест. Сумма арестованного имущества составила почти 400 тысяч рублей.
Материалы дела переданы на рассмотрение в суд.
Группа компаний «Костромагорстрой» на слуху у всего города из-за того, что там большие долги по зарплате. По словам сотрудников, общий долг компании составляет 34 миллиона рублей.
Осенью 2017 года следователи занялись делом невыплаты зарплат.
А этим летом главу «Костромагорстроя», который является депутатом, пригрозили исключить из «Единой России» за долги компании.
Накануне был опечатан главный офис организации.
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