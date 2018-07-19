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За издевательства над котиком курганцу грозит до пяти лет тюрьмы
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За издевательства над котиком курганцу грозит до пяти лет тюрьмы 

45.ru 54 минуты назад
Фото: 45.ru
Прокуратура решит, передавать ли дело в суд  В Кургане возбудили уголовное дело — житель был очень пьян и выбросил из окна кота. Его квартира при этом находится на втором этаже дома. Свой поступок он снял на видео и выложил в сеть.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по г ч. 2 ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, совершенное с публичной демонстрацией в сети «Интернет», — сообщает пресс-служба прокуратуры области. После предварительного расследования дело могут передать в суд. Возможное наказание по этой статье — штрафом в размере 300 тысяч рублей, либо принудительные работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на до 5 лет.
Жители, сообщившие о страшном видео в соцсетях, рассказали, что над котом якобы издевался студент Курганского культурного колледжа ради хвастовства перед друзьями в сети. После распространения сообщения с требованием наказать садиста, он удалил свою страницу из соцсетей.
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