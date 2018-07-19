Ещё
Девушка, заказавшая убийство отца на Ставрополье, выдала всех соучастников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девушка, заказавшая убийство отца на Ставрополье, выдала всех соучастников 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Девушка из ставропольского села, заказавшая убийство отца, согласилась сотрудничать со следствием, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Перед судом предстали все соучастники покушения в селе Казьминском Кочубеевского района: двое киллеров, ранее судимый за убийство посредник и мать девушки, заплатившей преступникам 200 тысяч рублей.
Посредник между заказчицей и преступниками отправится в колонию особого режима на 12 лет. Киллерам достались 9,5 года и 8 лет в колонии строгого режима. Поскольку мать заказчицы не помешала организовать покушение на своего мужа, ей присудили 5 лет колонии. Наименьшее наказание получила сама заказчица — 3 года и 4 месяцев колонии общего режима.
Напомним, расследование уголовного дела о покушении на убийство началось осенью 2017 года. Потерпевший был в неприязненных отношениях с женой и дочерью. Девушка познакомилась в соцсети с молодым человеком, отбывающим наказание за убийство, и пожаловалась ему на семейные проблемы. Тот вызвался найти киллеров, и девушка согласилась. Осуждённый предложил убить мужчину своему знакомому за 200 тысяч рублей, он согласился и нашёл себе напарника.
Двое киллеров напали на мужчину вечером 13 октября 2016 года. Они избили его, а затем один из преступников дважды выстрелил потерпевшему в шею, и оба нападавших сбежали. Мужчина смог попасть домой и вовремя получить медицинскую помощь.
АиФ Ставрополье: последние новости
Под Будённовском поймали подозреваемого в убийстве гражданской жены Сотрудницу полиции уволили за фиктивную регистрацию мигрантов в Пятигорске Жителя Владикавказа подозревают в изнасиловании 13-летней девочки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО186
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей269
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»52
Убийцу подлодок впервые показали на видео78
Пока вы спали: россиянам вернут накопления92
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение