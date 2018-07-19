Девушка, заказавшая убийство отца на Ставрополье, выдала всех соучастников

Девушка из ставропольского села, заказавшая убийство отца, согласилась сотрудничать со следствием, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.

Перед судом предстали все соучастники покушения в селе Казьминском Кочубеевского района: двое киллеров, ранее судимый за убийство посредник и мать девушки, заплатившей преступникам 200 тысяч рублей.

Посредник между заказчицей и преступниками отправится в колонию особого режима на 12 лет. Киллерам достались 9,5 года и 8 лет в колонии строгого режима. Поскольку мать заказчицы не помешала организовать покушение на своего мужа, ей присудили 5 лет колонии. Наименьшее наказание получила сама заказчица — 3 года и 4 месяцев колонии общего режима.

Напомним, расследование уголовного дела о покушении на убийство началось осенью 2017 года. Потерпевший был в неприязненных отношениях с женой и дочерью. Девушка познакомилась в соцсети с молодым человеком, отбывающим наказание за убийство, и пожаловалась ему на семейные проблемы. Тот вызвался найти киллеров, и девушка согласилась. Осуждённый предложил убить мужчину своему знакомому за 200 тысяч рублей, он согласился и нашёл себе напарника.

Двое киллеров напали на мужчину вечером 13 октября 2016 года. Они избили его, а затем один из преступников дважды выстрелил потерпевшему в шею, и оба нападавших сбежали. Мужчина смог попасть домой и вовремя получить медицинскую помощь.