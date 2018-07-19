Экс-глава Советского района отправился в колонию за крупную взятку

Суд вынес обвинительный приговор бывшему главе администрации Пушкинского муниципального образования Советского района Дмитрию Завертяеву. Чиновник обвинялся в получении крупной взятки превышении должностных полномочий, передает пресс-служба СУ СКР региона.

Согласно материалам уголовного дела, Завертяев неоднократно получал от директора юридического лица взятки, общая сумма которых составила 386 тысяч рублей. За незаконное вознаграждение глава администрации обещал поспособствовать заключению муниципальных контрактов на строительные и демонтажные работы. После получения указанной суммы чиновник также обещал перечислить предприятию деньги на оплату работ из местного бюджета. Вместе с тем, обвиняемый получал незаконное вознаграждение за подписание актов выполненных работ по договорам, которые на деле не выполнялись.

О противоправных действиях Завертяева следствие узнало от директора юридического лица. Глава администарции был задержан в середине августа прошлого года. Решением суда он был помещен под домашний арест.