Чеченец ответит в суде за разбой с хищением Мерседеса у бизнесмена в Уфе 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
29-летнего житель Москвы, уроженец Чеченской Республики обвиняется в совершении разбоя на уфимского бизнесмена. По версии следствия, в марте прошлого года он с двумя сообщниками, у офиса на улице Кавказская силой заставил сесть управляющего автоцентром в автомобиль «Toyota Camry» для разговора. Они потребовали возврата денег, которые якобы задолжал коллега бизнесмена. Троица избила заложника и, угрожая ему ножом, отобрала находившиеся при нём ключи от служебного автомобиля его супруги «Mercedes-Benz». Затем угнали автомобиль, причинив ущерб на 3,7 млн рублей.
29-летний организатор задержан, находится под стражей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы.