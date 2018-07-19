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Пенсионерка чуть не убила односельчанина из ревности в Сосновском районе
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Пенсионерка чуть не убила односельчанина из ревности в Сосновском районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по Нижегородской области.
Утром 18 июля в доме в селе Лесуново 58-летняя подозреваемая несколько раз ударила 55-летнего мужчину ножом в бедро и шею. Пострадавшего спасли врачи.
На допросе женщина сообщила, что причиной произошедшего стала ревность.
Ранее она уже была судима за совершение аналогичного преступления, но тогда пострадавшим был ее гражданский муж.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось о том, что ревнивый житель Кстова зарезал соперника из-за девушки.
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