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Ревнивая пенсионерка пыталась убить мужчину в Нижегородской области
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Ревнивая пенсионерка пыталась убить мужчину в Нижегородской области 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
58-летняя жительница села Лесуново Сосновского района подозревается в покушении на убийство 55-летнего мужчины на почве ревности. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области.
По версии следователей, 18 июля подозреваемая, приревновав односельчанина, нанесла ему ножевые ранения в бедро и по шее. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчину удалось спасти.
Ранее пенсионерка уже была судима за аналогичное преступление. В тот раз жертвой стал муж подозреваемой.
На допросе женщина призналась в содеянном. В скором времени ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование по делу продолжается.
Напомним, борские подростки обвиняются в убийстве пенсионера.
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