Ревнивая пенсионерка пыталась убить мужчину в Нижегородской области

58-летняя жительница села Лесуново Сосновского района подозревается в покушении на убийство 55-летнего мужчины на почве ревности. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области.

По версии следователей, 18 июля подозреваемая, приревновав односельчанина, нанесла ему ножевые ранения в бедро и по шее. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчину удалось спасти.

Ранее пенсионерка уже была судима за аналогичное преступление. В тот раз жертвой стал муж подозреваемой.

На допросе женщина призналась в содеянном. В скором времени ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование по делу продолжается.

Напомним, борские подростки обвиняются в убийстве пенсионера.