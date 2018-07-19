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Педофил заставил 11-летнюю жительницу Тверской области прислать ему интимные фото и видео
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Педофил заставил 11-летнюю жительницу Тверской области прислать ему интимные фото и видео 

tvernews.ru 26 минут назад
Фото: tvernews.ru
Следственный отдел Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Аликовского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетней) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Следствие считает, что в июле-августе 2016 года обвиняемый, находясь у себя дома в Аликовском районе, познакомился через одну из социальных сетей в Интернете с 11-летней жительницей Тверской области и стал вести с ней переписку на сексуальные темы. Кроме того, он уговорами, а также шантажом и угрозами заставил девочку прислать свои фотографии и видеозапись частного характера. Несколько фотографий он затем отправил ее знакомому.
Узнав от него об этом, девочка сообщила о произошедшем своей матери, после чего та обратилась с соответствующим заявлением в следственные органы Следственного комитета РФ по Тверской области.
В ходе расследования установили мужчину, который вел переписку с девочкой, а также место его жительства. В ходе обыска у подозреваемого в квартире изъяли сотовые телефоны, которые признали вещественными доказательствами по уголовному делу. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело передали в следственные органы Следственного комитета РФ по Чувашской Республике. Причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям подтверждается его показаниями, показаниями потерпевшей, ее законного представителя и свидетелей.
Согласно заключению комплексной комиссионной сексолого-психолого-психиатрической судебной экспертизы оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.
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