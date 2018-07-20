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В ЦБ рассказали о первых подделках новых купюр
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В ЦБ рассказали о первых подделках новых купюр 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: РИА Новости
В ЦБ рассказали о 16 поддельных купюрах, которые были выявлены на сегодняшний день.
В Центробанке сообщили о первых фальшивых купюрах номиналом две тысячи рублей. При этом мошенники начали подделывать их лишь во втором квартале 2018 года, говорится в заявлении регулятора.
Так, в ЦБ рассказали о 16 поддельных купюрах, которые были выявлены на сегодняшний день. Речь идет о денежных средствах достоинством две тысячи рублей.
В организации также отметили, что о подделках купюр номиналом 200 рублей пока информации нет.
Ранее банк России представил памятную купюру к чемпионату мира по футболу-2018.
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