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Педофила задержали при покушении на троих мальчиков в Армавире
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Педофила задержали при покушении на троих мальчиков в Армавире 

Новая Кубань 32 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. Инцидент, связанный с покушением на половую неприкосновенность несовершеннолетних, произошел вчера.
Трое мальчиков гуляли на улице в районе Ватного переезда. Около 16:00 их заманил к территории заброшенного Военторга мужчина.
Работник расположенного неподалеку пункта приема металлолома заподозрил, что гражданин пытается совершить действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Все происходило на глазах у ещё одного парня, который в это время как раз чинил свой припаркованный автомобиль.
В итоге мужчины догнали предполагаемого педофила, вызвали полицию и удерживали злоумышленника до приезда сотрудников правоохранительных органов.
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