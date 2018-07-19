Педофила задержали при покушении на троих мальчиков в Армавире 

Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. Инцидент, связанный с покушением на половую неприкосновенность несовершеннолетних, произошел вчера.
Трое мальчиков гуляли на улице в районе Ватного переезда. Около 16:00 их заманил к территории заброшенного Военторга мужчина.
Работник расположенного неподалеку пункта приема металлолома заподозрил, что гражданин пытается совершить действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Все происходило на глазах у ещё одного парня, который в это время как раз чинил свой припаркованный автомобиль.
В итоге мужчины догнали предполагаемого педофила, вызвали полицию и удерживали злоумышленника до приезда сотрудников правоохранительных органов.