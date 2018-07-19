Педофила задержали при покушении на троих мальчиков в Армавире

Краснодар . 19 июля — Новая Кубань. Инцидент, связанный с покушением на половую неприкосновенность несовершеннолетних, произошел вчера.

Трое мальчиков гуляли на улице в районе Ватного переезда. Около 16:00 их заманил к территории заброшенного Военторга мужчина.

Работник расположенного неподалеку пункта приема металлолома заподозрил, что гражданин пытается совершить действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Все происходило на глазах у ещё одного парня, который в это время как раз чинил свой припаркованный автомобиль.