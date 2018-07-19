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На Ставрополье уволили полицейского за фиктивную регистрацию мигрантов
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На Ставрополье уволили полицейского за фиктивную регистрацию мигрантов 

Rambler News Service 29 минут назад
Фото: Вечерний Ставрополь
Главного специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по Пятигорску (Ставропольский край) уволили за фиктивную регистрацию иностранцев в чужом доме, пишет Newstracker.ru со ссылкой на региональное УМВД.
«Сотрудника уволили, к дисциплинарной ответственности привлекли его руководителя», — следует из сообщения.
Сотрудник фиктивно зарегистрировала 30 граждан Узбекистана в доме жительницы Пятигорска без ее ведома, подделав подпись в документах.
В региональном управлении СКР уже заявили, что по факту выявления преступления возбуждено восемь уголовных дел.
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