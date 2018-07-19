СК проводит проверку по сообщению о насилии в томском психоневрологическом интернате

ТОМСК , 19 июля. / ТАСС /. Следствие проводит доследственную проверку по сообщению о насилии по отношению к пациентам психоневрологического интерната «Забота». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка сообщения о применении насилия к лицам, находящимся на медико-социальном обслуживании в ОГАУЗ «Шегарский психоневрологический интернат „Забота“, со стороны должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По словам уполномоченного по правам человека Томской области Елена Карташовой, в Шегарском психоневрологическом интернате ранее был установлен факт хищения средств на сумму более 1 млн рублей, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Омбудсмен также отмечала, что в регионе практически отсутствует эффективный общественный контроль в психиатрических учреждениях.