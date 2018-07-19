Уроженец Беларуси за 4 дня обворовал 6 костромских домов

К 3 годам и 6 месяцам заключения приговорили уроженца Беларуси , который промышлял кражами в Костроме , сообщает Димитровский районный суд.

35-летний мужчина приехал в наш регион на своей машине с конкретной целью — нажиться на чужом добре. Он выбирал квартиры с ветхими старыми дверями. Убедившись, что в жилье никого нет, он вскрывал замок и заходил в помещение.

Он даже изучал замочную скважину на наличие пыли, определяя, на верхний или на нижний замок закрыта дверь. Из квартир он забирал компьютеры, фотоаппараты, ювелирные изделия. Из одной квартиры он вынес драгоценностей более чем на 200 тысяч рублей. За 4 дня он обчистил 6 домов.

Полиция смогла задержать преступника. Ущерб пострадавшим полностью возмещен, вещи возвращены.