Дело омского депутата Сергея Калинина передали в Москву 

Фигурант уголовного дела сейчас находится в следственном изоляторе. В деле депутата Законодательного собрания Омской области, председателя совета директоров холдинговой компании «Акция» Сергея Калинина будут разбираться московские следователи. Как сообщают «Коммерческие вести», 5-е Следственное управление Следственного комитета России, расположенное в Новосибирске, в приказном порядке передало уголовное дело «Омскгоргаза» в Главное следственное управление СКР. До этого, напомним, омские следователи передали дело новосибирским коллегам.
Напомним, начало уголовному делу положили обыски в здании ХК «Акция» весной 2017 года. В структуру компании входит и ОАО «Омскгоргаз», председателем совета директоров которого является Сергей Калинин. Он вместе с другим фигурантом дела — Александром Орловым — обвиняется в мошенничестве с тарифами на газ. По версии следствия, ущерб от их действий превысил миллиард рублей.
Александр Орлов сейчас под домашним арестом, Сергей Калинин, несмотря на проблемы со здоровьем, до 15 октября должен находиться в СИЗО. Следователи посчитали, что на свободе он может оказывать влияние на свидетелей или попытаться скрыться. Адвокаты же уверены, что Сергей Калинин должен быть переведен под домашний арест и уверяют, что отец троих несовершеннолетних детей не собирается покидать наш город, тем более документы у него изъяты, а счета арестованы.