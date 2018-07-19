Дело омского депутата Сергея Калинина передали в Москву

Напомним, начало уголовному делу положили обыски в здании ХК «Акция» весной 2017 года. В структуру компании входит и ОАО «Омскгоргаз», председателем совета директоров которого является Сергей Калинин. Он вместе с другим фигурантом дела — Александром Орловым — обвиняется в мошенничестве с тарифами на газ. По версии следствия, ущерб от их действий превысил миллиард рублей.

Александр Орлов сейчас под домашним арестом, Сергей Калинин, несмотря на проблемы со здоровьем, до 15 октября должен находиться в СИЗО. Следователи посчитали, что на свободе он может оказывать влияние на свидетелей или попытаться скрыться. Адвокаты же уверены, что Сергей Калинин должен быть переведен под домашний арест и уверяют, что отец троих несовершеннолетних детей не собирается покидать наш город, тем более документы у него изъяты, а счета арестованы.