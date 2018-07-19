Ямалец предстанет перед судом за изнасилование односельчанки

По версии следствия, 6 июня 2017 года 30-летний житель посёлка Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе пригласил на рюмочку спиртного новую знакомую. 29-летняя барышня охотно приняла предложение. После застолья галантный кавалер предложил даме интимную близость, но та ответила категорическим отказом. Пьяный герой-любовник не смог стерпеть обиды и решил взять своё силой. Он избил непокорную женщину и жестоко, её изнасиловал.

Почти год тазовский следователи по крупицам восстанавливали события преступления. Сейчас по словам сыщиков, собрано достаточно доказательств, чтобы инициировать судебный процесс.

Источник фотографии в превью: dzr.city