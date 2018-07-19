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Ямалец предстанет перед судом за изнасилование односельчанки
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Ямалец предстанет перед судом за изнасилование односельчанки 

Уральский меридиан 50 минут назад
Фото: Уральский меридиан
19 июля 2018 года Следственный отдел по Тазовскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ЯНАО передал в суд материалы уголовного дела по статье изнасилование.
По версии следствия, 6 июня 2017 года 30-летний житель посёлка Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе пригласил на рюмочку спиртного новую знакомую. 29-летняя барышня охотно приняла предложение. После застолья галантный кавалер предложил даме интимную близость, но та ответила категорическим отказом. Пьяный герой-любовник не смог стерпеть обиды и решил взять своё силой. Он избил непокорную женщину и жестоко, её изнасиловал.
Почти год тазовский следователи по крупицам восстанавливали события преступления. Сейчас по словам сыщиков, собрано достаточно доказательств, чтобы инициировать судебный процесс.
Источник фотографии в превью: dzr.city
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