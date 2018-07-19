Сотрудницу полиции уволили за фиктивную регистрацию мигрантов в Пятигорске 

Сотрудницу полиции из Пятигорска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Женщина работала главным специалистом-экспертом отдела по вопросам миграции ОМВД Пятигорска. По данным следователей, весной 2017 года она незаконно поставила на миграционный учёт 30 граждан Узбекистана. Следователи допрашивают иностранцев и собирают доказательства. Также в рамках расследования пройдёт почерковедческая экспертиза.
В пресс-службе МВД по СК сообщили, что правонарушение выявили и задокументировали сотрудники службы собственной безопасности. Им стало известно, что подозреваемая подделала подпись своей знакомой и нелегально зарегистрировала в её доме иностранных граждан. Сотрудницу уволили, её руководитель понесёт дисциплинарную ответственность.