Ещё
Сотрудницу полиции уволили за фиктивную регистрацию мигрантов в Пятигорске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудницу полиции уволили за фиктивную регистрацию мигрантов в Пятигорске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудницу полиции из Пятигорска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Женщина работала главным специалистом-экспертом отдела по вопросам миграции ОМВД Пятигорска. По данным следователей, весной 2017 года она незаконно поставила на миграционный учёт 30 граждан Узбекистана. Следователи допрашивают иностранцев и собирают доказательства. Также в рамках расследования пройдёт почерковедческая экспертиза.
В пресс-службе МВД по СК сообщили, что правонарушение выявили и задокументировали сотрудники службы собственной безопасности. Им стало известно, что подозреваемая подделала подпись своей знакомой и нелегально зарегистрировала в её доме иностранных граждан. Сотрудницу уволили, её руководитель понесёт дисциплинарную ответственность.
АиФ Ставрополье: последние новости
Ставропольского полицейского заподозрили в превышении полномочий На Ставрополье осудили двух высокопоставленных представителей «РЖД» Шестилетний мальчик умер от удара током в Ставрополе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления55
Установлены отравители Скрипалей125
Россия готовит ответный удар по Украине289
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17320
Российский певец покончил с собой205
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:31
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение