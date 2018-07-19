Владелец челябинского нарко-интернет-магазина получил срок

Юноша признан виновным в совершении 43 преступлений, включая незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере, склонение к потреблению наркотиков и легализации денежных средств в крупном размере. В январе 2017 года молодой предприниматель создал на территории Челябинска преступную группу с целью сбыта наркотиков через собственный интернет-магазин. С апреля по ноябрь 2017 года члены преступной группы разместили на территории города и области посредством закладок свыше 185 граммов смертельно опасных синтетических наркотиков. Торговец активно рекламировал свой товар, убеждая южноуральцев в наличии позитивных ощущений от употребления синтетики. С января по ноябрь 2017 года владелец магазина совершал финансовые операции с денежными средствами в сумме более двух миллионов рублей, полученными от незаконной реализации наркотиков, обналичивая их через банкоматы или расплачиваясь за товары и услуги