Ещё
Владелец челябинского нарко-интернет-магазина получил срок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владелец челябинского нарко-интернет-магазина получил срок 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
К восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей приговорил Советский районный суд Челябинска 19-летнего местного жителя за организацию интернет-торговли наркотиками, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Юноша признан виновным в совершении 43 преступлений, включая незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере, склонение к потреблению наркотиков и легализации денежных средств в крупном размере. В январе 2017 года молодой предприниматель создал на территории Челябинска преступную группу с целью сбыта наркотиков через собственный интернет-магазин. С апреля по ноябрь 2017 года члены преступной группы разместили на территории города и области посредством закладок свыше 185 граммов смертельно опасных синтетических наркотиков. Торговец активно рекламировал свой товар, убеждая южноуральцев в наличии позитивных ощущений от употребления синтетики. С января по ноябрь 2017 года владелец магазина совершал финансовые операции с денежными средствами в сумме более двух миллионов рублей, полученными от незаконной реализации наркотиков, обналичивая их через банкоматы или расплачиваясь за товары и услуги
АиФ: последние новости
Подозреваемый в убийстве матери и дочери в Карталах задержан Восьмилетний ребёнок утонул на озере в Красноармейском районе Челябинку лечили от рака, а она умерла от панкреатита
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления75
Установлены отравители Скрипалей146
Россия готовит ответный удар по Украине302
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17366
Российский певец покончил с собой208
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:31
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение