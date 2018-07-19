Япония отмечает самый низкий уровень преступности за послевоенный период

Преступность в Японии по результатам первой половины 2018 года находится на самом низком за послевоенный период уровне. Об этом 19 июля заявило Национальное полицейское агентство Японии.

Всего за первую половину 2018 года в стране зарегистрировано 398 615 преступлений, что на 52 054 меньше, чем в первом полугодии 2017 года. Порядка 70% преступлений — кражи. При этом, как отмечают полицейские, краж стало меньше чем ранее благодаря камерам наблюдения.

Однако число зарегистрированных преступлений на сексуальной почве выросло. Это связано с изменениями в уголовном кодексе Японии. Раньше жертва в обязательном порядке должна была написать официальную жалобу в полицию, что многих отпугивало, но в 2017 году это требование было отменено. Кроме того, исправленный УК теперь признает жертвами изнасилования и мужчин, чего не было раньше.

Особо громкие преступления заставляют японскую полицию предпринимать профилактические действия по всей стране. Так, после того как в мае 2018 года в городе Ниигата похитили и убили 7-летнюю школьницу по дороге с учебы домой, сотрудники органов правопорядка стали проверять безопасность маршрутов школьников от учебных заведений до дома по всей стране.

Япония считается страной с одним из самых низких уровней преступности в мире. Как считают специалисты, такого результата удалось достичь с помощью, прежде всего, постоянной профилактики преступлений, когда сотрудники полиции, начиная с квартальных, тщательно контролируют вверенные им участки, общаясь с местными жителями и фиксируя все подозрительное.