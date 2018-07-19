В Приморье женщина поплатилась за клевету

Уссурийский городской суд приговорил лжепотерпевшую к штрафу за заведомо ложный донос о совершенном преступлении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Преступление было совершено в апреле 2018 года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с мужем сообщила в полицию Уссурийска о том, что он похитил у нее 20 тысяч рублей.

Однако женщина знала, что супруг таких действий не совершал. Еще в ходе проверки сообщение лжепотерпевшей не нашло своего подтверждения. После чего женщина призналась в заведомо ложном доносе.

В результате суд назначил фигурантке за содеянное наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Помимо этого, на нее была возложена обязанность о возмещении ущерба, причиненного в результате ложного вызова полицейских.