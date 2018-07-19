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В Приморье женщина поплатилась за клевету
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В Приморье женщина поплатилась за клевету 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Уссурийский городской суд приговорил лжепотерпевшую к штрафу за заведомо ложный донос о совершенном преступлении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступление было совершено в апреле 2018 года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с мужем сообщила в полицию Уссурийска о том, что он похитил у нее 20 тысяч рублей.
Однако женщина знала, что супруг таких действий не совершал. Еще в ходе проверки сообщение лжепотерпевшей не нашло своего подтверждения. После чего женщина призналась в заведомо ложном доносе.
В результате суд назначил фигурантке за содеянное наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Помимо этого, на нее была возложена обязанность о возмещении ущерба, причиненного в результате ложного вызова полицейских.
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