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В Адыгее мужчину осудили на восемь лет за покушение на сбыт наркотиков
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В Адыгее мужчину осудили на восемь лет за покушение на сбыт наркотиков 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснодара.
«В суде установлено, что в 2016 году житель Краснодара пытался осуществить сбыт наркотических средств путем так называемых «тайниковых закладок» в составе организованной группы, являясь администратором нескольких интернет— сайтов. Однако преступные действия злоумышленников были пресечены правоохранительными органами», рассказалди в пресс-службе МВД по Адыгее.
Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима.
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