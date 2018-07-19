В Адыгее мужчину осудили на восемь лет за покушение на сбыт наркотиков 

Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Краснодара.
«В суде установлено, что в 2016 году житель Краснодара пытался осуществить сбыт наркотических средств путем так называемых «тайниковых закладок» в составе организованной группы, являясь администратором нескольких интернет— сайтов. Однако преступные действия злоумышленников были пресечены правоохранительными органами», рассказалди в пресс-службе МВД по Адыгее.
Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима.