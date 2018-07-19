В Архангельске будут судить директора фирмы, не заплатившего более 19 миллионов рублей налогов 

Фирма обвиняемого занимается лесозаготовкой
В суд передано дело Александра Черняка, бывшего директора ООО «Северная Береза». Его обвиняют в уклонении от налогов на сумму более 19 миллионов рублей.
Организация Черняка занимается поставкой древесины для деревообрабатывающих предприятий. По версии следствия, с 19 декабря 2011 года по 3 декабря 2014 Черняк внес ложную информацию о понесенных «Северной Березой» расходах. Свою вину он не признал.
Сейчас организация Черняка находится на ликвидации. Если в суде докажут его вину, Черняку грозит до 6 лет колонии. Также прокурор заявил гражданский иск о взыскании этих 19 миллионов в пользу государства.
Также в Вельске по похожему случаю возбудили уголовное дело в отношении депутата местного совета депутатов. Его подозревают в уклонении на сумму более 28 миллионов рублей.