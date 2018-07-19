В Архангельске будут судить директора фирмы, не заплатившего более 19 миллионов рублей налогов

Фирма обвиняемого занимается лесозаготовкой

В суд передано дело Александра Черняка , бывшего директора ООО «Северная Береза». Его обвиняют в уклонении от налогов на сумму более 19 миллионов рублей.

Организация Черняка занимается поставкой древесины для деревообрабатывающих предприятий. По версии следствия, с 19 декабря 2011 года по 3 декабря 2014 Черняк внес ложную информацию о понесенных «Северной Березой» расходах. Свою вину он не признал.

Сейчас организация Черняка находится на ликвидации. Если в суде докажут его вину, Черняку грозит до 6 лет колонии. Также прокурор заявил гражданский иск о взыскании этих 19 миллионов в пользу государства.