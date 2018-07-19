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Житель Печор пытался убить знакомого топором
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Житель Печор пытался убить знакомого топором 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Житель Печор пытался убить своего знакомого топором, сообщили АиФ-Псков в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Летом 2017 года мужчина в ходе бытовой ссоры со своим знакомым нанес последнему один удар топором в область груди, причинив потерпевшему проникающее ранее грудной клетки с повреждением ребер и легкого, после чего убежал с места происшествия.
В результате своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшего удалась спасти.
Суд отказал осужденному в удовлетворении жалобы, в которой он оспаривал свою причастность к совершению преступления.
Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за покушение на убийство.
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