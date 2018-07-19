Житель Печор пытался убить знакомого топором

Житель Печор пытался убить своего знакомого топором, сообщили АиФ-Псков в пресс-службе прокуратуры Псковской области

Летом 2017 года мужчина в ходе бытовой ссоры со своим знакомым нанес последнему один удар топором в область груди, причинив потерпевшему проникающее ранее грудной клетки с повреждением ребер и легкого, после чего убежал с места происшествия.

В результате своевременно оказанной медицинской помощи потерпевшего удалась спасти.

Суд отказал осужденному в удовлетворении жалобы, в которой он оспаривал свою причастность к совершению преступления.