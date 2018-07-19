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Директор гимназии в Якутии премировала себя на полтора миллиона рублей
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Директор гимназии в Якутии премировала себя на полтора миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Директор Томпонской гимназии, видимо, искренне восхищена собственной работой, поскольку поощрить она себя решила аж на полтора миллиона рублей. Премии руководительница выписывала себе с 2013 по 2015 годы, сообщает YakutiaMedia. За это время она издала одиннадцать приказов о стимулирующих выплатах для себя любимой.
«Похищенными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. Вину в предъявленном обвинении не признала полностью и отказалась от дачи показаний. Несмотря на это, следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие предъявленное обвинение», — рассказали в следствии.
Фото — Примамедиа
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