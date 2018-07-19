Обвиняемого в жестоком убийстве кстовского пенсионера заключили под стражу

69-летний пенсионер, обвиняемый в жестоком убийстве женщины, заключен под стражу по ходатайству следователя. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.

Напомним, преступление в селе Безводное Кстовского района было совершено в начале марта. По версии следствия, пенсионер жестоко избил и задушил свою соседку в ходе внезапно возникшей между ними ссоры. С целью отвести от себя подозрения мужчина решил имитировать ограбление, разбросав в доме мебель, одежду и документы. После этого он скрылся с места преступления. Однако, спустя несколько месяцев злоумышленника все же удалось задержать.

Свою вину мужчина не признает. Расследование продолжается.

Напомним, в Арзамасском районе ссора из-за женщины закончилась убийством.