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Обвиняемого в жестоком убийстве кстовского пенсионера заключили под стражу
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Обвиняемого в жестоком убийстве кстовского пенсионера заключили под стражу 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
69-летний пенсионер, обвиняемый в жестоком убийстве женщины, заключен под стражу по ходатайству следователя. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.
Напомним, преступление в селе Безводное Кстовского района было совершено в начале марта. По версии следствия, пенсионер жестоко избил и задушил свою соседку в ходе внезапно возникшей между ними ссоры. С целью отвести от себя подозрения мужчина решил имитировать ограбление, разбросав в доме мебель, одежду и документы. После этого он скрылся с места преступления. Однако, спустя несколько месяцев злоумышленника все же удалось задержать.
Свою вину мужчина не признает. Расследование продолжается.
Напомним, в Арзамасском районе ссора из-за женщины закончилась убийством.
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