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В Ярославле посадили брагинского маньяка: где он нападал на женщин
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В Ярославле посадили брагинского маньяка: где он нападал на женщин 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Теперь мужчине сидеть в колонии строгого режима
Дзержинский районный суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, которого обвиняли в нападениях на женщин.
К 29 годам у мужчины уже была судимость за такие нападения. С 2009 года он сидел за шесть разбоев и пять изнасилований. И только вышел в этом году, как снова взялся за старое.
— Спустя месяц после освобождения, в конце апреля, у одного из домов по улице Елены Колесовой он напал на женщину. Толкал её, угрожал ножом, потребовал деньги. Испугавшись, женщина отдала ему чуть более 1000 рублей, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
Позже выяснилось, что мужчина только так и «зарабатывал» в Брагино 0 в мае отобрал у женщины 1500 рублей у одного из домов по улице Труфанова.
На суде нападавший всю вину признал. Но рецидив стал отягчающим обстоятельством. И суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима.
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