На Бору монтер получил тяжелую травму при падении с лестницы

В Борском районе завершено расследование уголовного дела по факту травмирования электромонтера на одном из местных предприятий. Мастеру участка грозит судебный штраф за нарушение требований охраны труда. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, несчастный случай произошел в мае на предприятии по производству птицы. Мастер участка по эксплуатации корпусов поручил электромонтеру провести монтаж искусственного освещения. Во время работы мужчина упал с металлической лестницы-стремянки и получил сложный перелом бедра. Судебно-медицинская экспертиза оценила вред его здоровью, как тяжелый.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что мастер не принял необходимых мер для обеспечения соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, что и привело к травмированию монтера. Свою вину подозреваемый признал и раскаялся в содеянном.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.