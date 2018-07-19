В Киргизии предлагают ужесточить наказание за кражу невест

Ужесточить наказание за кражу невест предлагают парламентарии и чиновники МВД Киргизии . Министерство внутренних дел вынесло свои предложения на общественное обсуждение. Законодатели, в свою очередь, намерены рассмотреть альтернативный проект в течение ближайших месяцев.

Несмотря на то что в Уголовном кодексе есть статья «Похищение человека», предусматривающая жесткое наказание в отношении преступника, на умыкание невесты действующее в республике законодательство смотрит под другим углом. Долгое время это объяснялось влиянием традиций. На данный момент похищению для принуждения к вступлению в брак против воли посвящены две отдельные статьи УК. Обе предполагают наказание как в виде штрафов, так и в виде тюремного заключения. Однако на деле суды выносят мягкие приговоры, предпочитая не отправлять похитителей за решетку.

Как утверждают в МВД, наказание за кражу невесты в республике пока несоразмерно преступлению. По этой причине силовики предлагают увеличить штрафные меры. Если жертвой похитителя стала девушка младше семнадцати лет, преступнику будет грозить не только лишение свободы от пяти до десяти лет, но и крупный штраф в 100-200 тысяч сомов. А за принуждение к вступлению в брак, в свою очередь, МВД предлагает наказывать не только рублем (штрафом до 300 тысяч сомов), но и реальным сроком — от трех до пяти лет.

За принуждение к вступлению в брак гражданок постарше МВД предлагает наказывать либо штрафом до 200 тысяч сомов, либо лишением свободы до трех лет. Тогда как за кражу невесты, по мнению милиции, необходимо наказывать только реальным лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Парламентарий Айсулуу Мамашова, вместе с тем, предлагает рассмотреть альтернативный законопроект, предусматривающий более жесткие меры ответственности для преступников. По ее словам, похищение невесты пора приравнять к похищению человека. Это деяние карается сроком от 10 лет лишения свободы и выше. Кроме того, законодатель настаивает, чтобы к уголовной ответственности привлекали не только организатора умыкания, но и тех, кто участвовал в этом преступлении.

Кстати, подобный прецедент уже создан. Буквально пару недель назад милиция возбудила уголовное дело не только против несостоявшегося жениха, укравшего девушку, но и его сестры, которая участвовала в похищении. Молодого человека взяли под стражу, а его родственницу отпустили под подписку о невыезде. Женщина, как оказалось, воспитывает несовершеннолетних детей.

Досье «РГ»

По данным милиции, с 2013 по 2018 годы органами внутренних дел зарегистрировано 895 сообщений и заявлений о краже невест. Уголовные дела возбуждали лишь в 168 случаях. В МВД объясняют это тем, что по 445 сообщениям и заявлениям факты не подтверждались. Еще в 158 случаях дела не возбуж-дали из-за отсутствия жалоб потерпевших, а в 99 — стороны приходили к примирению.

В 2017 году в судах рассматривали 28 уголовных дел по кражам невест. 16 человек были осуждены условно. Реальный срок получил лишь один обвиняемый. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.