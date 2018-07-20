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Пропавшую девочку нашла собака в брошенном доме около кладбища в Шимановске
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Пропавшую девочку нашла собака в брошенном доме около кладбища в Шимановске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Байкал24.ru
В городе Шимановск Амурской области пропала восьмилетняя девочка. Родные обратились в полицию и через 20 минут следователи работали на месте. Ребенка в тяжелом состоянии нашли в заброшенном доме около городского кладбища. Служебный пес сотрудников шимановского погранотряда вывел полицейских на место преступления. Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Амурской области.
«В указанном районе были выставлены патрули полиции, к осмотру местности привлечено более 20 добровольцев из числа местных жителей. Во время поисковых мероприятий сотрудниками патрульно-постовой службы девочка была обнаружена живой, но с телесными повреждениями, в заброшенном здании неподалеку от кладбища», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители задержали по горячим следам подозреваемого в изнасиловании школьницы. 47-летнего рецидивиста поместили в СИЗО.
По уголовному делу назначены судебные экспертизы. В Шимановск для помощи следствию прибыли криминалисты из областного управления. Расследование обстоятельств совершенного преступления продолжается.
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