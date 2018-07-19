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Многодетная мать из Троицка получила два года колонии за убийство сына
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Многодетная мать из Троицка получила два года колонии за убийство сына 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отказалась смягчить наказание жительнице Троицка, приговоренной к двум годам лишения свободы за убийство новорожденного сына, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу суда.
Мать пятерых детей и ее адвокат посчитали приговор суда первой инстанции чрезмерно суровым и потребовали его отменить. Однако суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, согласившись с мнением прокурора. Согласноматериалов дела, все несовершеннолетние дети осужденной с декабря 2017 года находятся в казенных учреждениях на полном государственном обеспечении, их судьбой женщина не интересуется. В ночь на 28 января 2018 года в Троицке в хозяйственной постройке дома своих знакомых женщина самостоятельно родила здорового жизнеспособного сына и задушила его, не имея средств на содержание и воспитание. В отношении многодетной матери было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребенка, предусматривающей и так достаточно гуманное наказание. Приговор суда вступил в законную силу и ближайшие два года 35-летняя многодетная мать проведет в колонии общего режима
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