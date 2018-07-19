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В Кирово — Чепецке представитель микрофинансовой организации использовал подложные документы: возбуждено уголовное дело
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В Кирово — Чепецке представитель микрофинансовой организации использовал подложные документы: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 33 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирово — Чепецке прокуратура выявила и пресекла факты неоднократного использования представителем ООО «Центр Микрофинансирования» одних и тех же платежных документов, подтверждающих оплату госпошлины по гражданским делам.
Кирово — Чепецкая городская прокуратура на основании поступившей информации провела проверку исполнения бюджетного законодательства, а также законодательства, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций в ООО «Центр Микрофинансирования» (г. Кирово-Чепецк, ул. Мира 30-12).
“В ходе проверки установлено, в 2017 — 2018 годах представляющий интересы ООО «Центр Микрофинансирования» по доверенности мужчина неоднократно использовал одни и те же платежные документы (чек — ордеры), подтверждающие оплату государственной пошлины по различным гражданским делам в Кирово — Чепецком районном суде, а также при обращении к мировым судьям Кирово-Чепецкого судебного района с исковыми заявлениями о взыскании с ответчиков долгов по договорам займа”, — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Результаты проверки прокуратура города направила в органы предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.
По материалам прокурорской проверки дознавателем МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле Кирово-Чепецкой городской прокуратуры.
Фото — newz.lt
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