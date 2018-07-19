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Нерадивую мать осудят в Дальнеконстантиновском районе
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Нерадивую мать осудят в Дальнеконстантиновском районе 

Newsroom24 43 минуты назад
Фото: Newsroom24
В суд Дальнеконстантиновского района направлено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Следствием установлено, что женщина ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности в отношении четырех детей, возраст которых составляет 8,7,3 лет и 1 год.
В семье сложилось социально-опасное положение. У всех детей ухудшилось здоровье и появились сопутствующие заболевания.
В настоящее время дети проживают у родственников.
Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
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