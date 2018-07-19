СМИ Британии сообщили о вероятной идентификации подозреваемых в деле Скрипалей 

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В Москве совершено вооружённое нападение на офис «Бинбанка»

В деле генерала Александра Дрыманова фигурируют два эпизода получения взятки

Неизвестные с оружием похитили 10 млн рублей из офиса в центре Москвы