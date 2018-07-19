СМИ Британии сообщили о вероятной идентификации подозреваемых в деле Скрипалей 

О том, что имена осуществивших атаку с большой степенью вероятности установлены, сообщила телекомпания itv, а также Press Assotiation. Также уточняется, что полиция проанализировала списки людей, въехавших на территорию Великобритании незадолго до совершения преступления. Следователи уверены, что отравление Скрипалей совершили российские граждане.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом «Новичок» 4 марта. Пострадавшие провели в коме более месяца. Сейчас с ними всё в порядке. Власти Великобритании обвинили в причастности к инциденту Москву.