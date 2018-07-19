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Источник: в доме амурского бизнес-омбудсмена прошли обыски
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Источник: в доме амурского бизнес-омбудсмена прошли обыски 

ТАСС 39 минут назад
Фото: Амурская служба новостей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июля. /ТАСС/. Факты продажи контрафактного алкоголя выявлены в амурских городах Свободный и Циолковский в Амурской области. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в рамках расследования этого уголовного дела в четверг в Благовещенске прошел обыск в доме уполномоченного по правам предпринимателей Амурской области Оксаны Степановой.
"Днем в доме уполномоченного по правам предпринимателей Амурской области Оксаны Степановой прошли обыски. Действия правоохранителей связаны с уголовными делами, возбужденными по факту продажи алкоголя без лицензии", — сказал собеседник ТАСС.
В пресс-службе управления МВД России по Амурской области не стали комментировать информацию об обысках в доме бизнес-омбудсмена, но сказали, что факты реализации алкогольной продукции в двух заведениях общественного питания в городе Свободный и ЗАТО Циолковский, действительно расследуются, в рамках уголовных дел проводятся обыски.
"В ходе проверочных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области выявили факты реализации алкогольной продукции в двух заведениях общественного питания, расположенных в городе Свободный и ЗАТО Циолковский, в нарушение статьи 18 ФЗ № 171-ФЗ. По предварительной информации розничная продажа спиртных напитков осуществлялась без лицензии. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.171.3 УК РФ. В настоящее время в рамках данных дел проводятся обыски и иные следственные мероприятия", — сказали в пресс-службе регионального управления МВД.
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