Источник: в доме амурского бизнес-омбудсмена прошли обыски

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июля. / ТАСС /. Факты продажи контрафактного алкоголя выявлены в амурских городах Свободный и Циолковский в Амурской области . По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в рамках расследования этого уголовного дела в четверг в Благовещенске прошел обыск в доме уполномоченного по правам предпринимателей Амурской области Оксаны Степановой.

"Днем в доме уполномоченного по правам предпринимателей Амурской области Оксаны Степановой прошли обыски. Действия правоохранителей связаны с уголовными делами, возбужденными по факту продажи алкоголя без лицензии", — сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе управления МВД России по Амурской области не стали комментировать информацию об обысках в доме бизнес-омбудсмена, но сказали, что факты реализации алкогольной продукции в двух заведениях общественного питания в городе Свободный и ЗАТО Циолковский, действительно расследуются, в рамках уголовных дел проводятся обыски.