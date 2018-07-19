Ярославский застройщик причинил дольщикам ущерб на 314 млн рублей

Ярославле в отношении генерального директора компании-застройщика «Кладезь» возбудили уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в особом крупном размере. Бизнесмен причинил дольщикам ущерб в размере 313,7 млн рублей.

Компания занималась строительством трех многоквартирных домов в поселке Сокол, одним из активно развивающихся районов.

В начале 2014 года работы были приостановлены. Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, на одном объекте строительство прекратили на стадии фундаментных работ, на втором — кладки первого этажа, на третьем — кладки третьего этажа.

Директор тратил деньги, которые поступали от владельцев недостроенных квартир, на погашение долгов, обналичивание, расчеты с контрагентами по другим договорам.