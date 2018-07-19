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Ярославский застройщик причинил дольщикам ущерб на 314 млн рублей
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Ярославский застройщик причинил дольщикам ущерб на 314 млн рублей 

АиФ 31 минуту назад
Фото: АиФ
В Ярославле в отношении генерального директора компании-застройщика «Кладезь» возбудили уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в особом крупном размере. Бизнесмен причинил дольщикам ущерб в размере 313,7 млн рублей.
Компания занималась строительством трех многоквартирных домов в поселке Сокол, одним из активно развивающихся районов.
В начале 2014 года работы были приостановлены. Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, на одном объекте строительство прекратили на стадии фундаментных работ, на втором — кладки первого этажа, на третьем — кладки третьего этажа.
Директор тратил деньги, которые поступали от владельцев недостроенных квартир, на погашение долгов, обналичивание, расчеты с контрагентами по другим договорам.
После того, как застройщику вручат копии обвинительного заключения, прокуратура передаст уголовное дело в Кировский районный суд.
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