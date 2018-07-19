Ямалец заплатит 25 тысяч штрафа за оскорбление полицейского 

В Губкинский зачитали приговор местному жителю, оскорбившему полицейского. Мужчине назначен штраф в 25 тысяч рублей. По данным следствия, инцидент произошел в мае этого года. Стражей порядка вызвали жители одного из домов: люди пожаловали, что пьяный сосед ведет себя агрессивно, громко кричит и нецензурно выражается. «Правонарушителя доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. Находясь в приемной покое больницы, осужденный в присутствии медицинского персонала, высказал в адрес полицейских оскорбления, сопровождающиеся грубой нецензурной бранью», — сообщает региональное управление СКР. В ходе следствия и в суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Добавим, накануне в Тазовском районе следователями окончено производство по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. Там 25-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, попал в ДТП. Когда на место прибыли сотрудники ДПС, пьяный нарушитель набросился на полицейских.