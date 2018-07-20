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СМИ: в Турции за связи с ИГ задержали дочь экс-главы УФМС Чечни
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СМИ: в Турции за связи с ИГ задержали дочь экс-главы УФМС Чечни 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Капитал страны
ТАСС, 20 июля. Пять человек задержаны в Турции по подозрению в связях с запрещенной в РФ группировкой ИГ ("Исламское государство"). Об этом сообщила в четверг газета Daily Sabah со ссылкой на власти страны.
По их данным, среди задержанных — дочь экс-главы руководителя УФМС России по Чеченской Республике Асу Дудуркаева. По информации издания, задержание произошло еще 4 июля в Стамбуле.
В ноябре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров отправил Дудуркаева в отставку в связи с тем, что его дочь состояла в рядах террористов в Сирии.
ТАСС: последние новости
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