Ещё
12 лет за 12 граммов: в Ростове осудили наркоторговца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

12 лет за 12 граммов: в Ростове осудили наркоторговца 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Наркотоговцу зачитали приговор в Ростовском областном суде
В Ростове огласили приговор продавцу наркотиков, Александру Беседенко. Мужчина превратил свой дом в небольшую нарколабораторию и в феврале этого года изготовил 12 граммов наркотиков, что является особо крупным размером.
В этот же день подозреваемый продал запрещённый препарат, а вскоре стал фигурантом уголовного дела.
Накануне в донской столице состоялся суд над злоумышленником.
— Ростовский областной суд признал ростовчанина виновным. Его приговорили к 12 годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
161.ru: последние новости
Суд снова потребовал от Кирилла Серебренникова поскорее ознакомиться с делом На Дону взяли под стражу мужчину, расчленившего пожилую мать В Ростове сотрудницу компании-оператора сотовой связи подозревают в торговле информацией о клиентах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине186
Россиян предложили увольнять по новой статье124
Российский певец покончил с собой191
К санкциям против РФ подключились новые страны594
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»16
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение