12 лет за 12 граммов: в Ростове осудили наркоторговца 

Наркотоговцу зачитали приговор в Ростовском областном суде
В Ростове огласили приговор продавцу наркотиков, Александру Беседенко. Мужчина превратил свой дом в небольшую нарколабораторию и в феврале этого года изготовил 12 граммов наркотиков, что является особо крупным размером.
В этот же день подозреваемый продал запрещённый препарат, а вскоре стал фигурантом уголовного дела.
Накануне в донской столице состоялся суд над злоумышленником.
— Ростовский областной суд признал ростовчанина виновным. Его приговорили к 12 годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.