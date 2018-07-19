12 лет за 12 граммов: в Ростове осудили наркоторговца

Наркотоговцу зачитали приговор в Ростовском областном суде

В Ростове огласили приговор продавцу наркотиков, Александру Беседенко. Мужчина превратил свой дом в небольшую нарколабораторию и в феврале этого года изготовил 12 граммов наркотиков, что является особо крупным размером.

В этот же день подозреваемый продал запрещённый препарат, а вскоре стал фигурантом уголовного дела.

Накануне в донской столице состоялся суд над злоумышленником.