Хабаровчане осуждены за захват трех АЗС

Бывший сотрудник полиции и трое его помощников осуждены за рейдерский захват автозаправочных станций в Хабаровском крае , сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Организатор и идейный вдохновитель преступления, совершенного в 2009 году, находится в розыске.

По версии следствия, он решил отомстить бывшей подруге, отобрав ее имущество. Девушка и ее сестра владели автозаправочными станциями в Тополево, Сосновке и Некрасовке, они и стали предметом интереса преступной группы.

В ее состав, помимо организатора, вошли юристы и бывший сотрудник полиции. Ранее он работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями и специализировался на топливо-энергетическом комплексе. По роду деятельности он хорошо разбирался в схемах работы с нефтепродуктами. Были знатоками своего дела и остальные мошенники: один из них занимался перерегистрацией предприятий и умел скрыть следы сделок так, чтобы потерпевшие ничего не заподозрили. На придании махинациям вида законности специализировался и юрист.

— Обманным путем обвиняемые приобрели право собственности на 100% доли в уставном капитале предприятия, которому принадлежали три АЗС, а общая стоимость активов составила 108 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Центрального района Марина Ступакова. — Они сфальсифицировали решения учредителей об отчуждении общества в пользу третьих лиц, трижды внесли по поддельным документам изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, указывая в качестве руководителей и учредителей общества подставных лиц до тех пор, пока предприятие не перешло в собственность к одному из обвиняемых. О потере бизнеса владелицы АЗС узнали почти 2 года спустя, когда новый собственник пришел в офис и потребовал его освободить.

Участники преступной группы приговорены к лишению свободы на срок от 3,5 до 4 лет за мошенничество. Кроме того, каждый из них должен выплатить штраф в размере от 200 до 400 тыс. рублей.