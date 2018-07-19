Покровчанку посадили в тюрьму на десять лет за убийство матери

Саратовской области. Жительница Энгельса проведёт ближайшие десять в тюрьме за убийство своей матери. Об этом сегодня сообщает Следственный комитет

Следствием установлено, что 80-летней женщине стало плохо в своей квартире и она не могла подняться с пола. Её 51-летняя дочь попыталась помочь ей переместиться на диван, но ничего не получилось. Это вызвало у младшей агрессию и она более 40 раз ударила свою мать по голове, туловищу и конечностям сначала тапочкой, а потом черенком от лопаты, после чего задушила её. Убийца рассказала о случившемся своему сожителю. Он вызвал бригаду «скорой помощи», но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать факт смерти.

На обвиняемую было заведено уголовное дело по статье 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации (убийство). В суде она свою вину не признала, но следствием были собраны все доказательства её причастности к произошедшему. В итоге было решено, что подсудимая будет отбывать срок в колонии общего режима

Напомним, недавно в Энгельсском районе произошло ещё одно убийство внутри семьи. Мужчина зарезал ножом своего младшего брата.