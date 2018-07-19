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СК: расследование уголовного дела Станислава Гребенщикова продолжается
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СК: расследование уголовного дела Станислава Гребенщикова продолжается 

Омск Здесь 38 минут назад
Фото: Омск Здесь
Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Больше года Следственный комитет ведет расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова. СК России ответил на запрос ИА «Омск Здесь» о ходе расследования. Правда, ссылаясь на тайну следствия, подробности правоохранители раскрывать не стали. Однако уточнили: следствие еще ведется.
— Расследование указанного уголовного дела продолжается, в связи с чем предоставление каких-либо данных о предварительном следствии дополнительно к тем, что уже опубликованы на официальном сайте СК России, преждевременно и противоречит положениям статьи 161 УПК, — указано в ответе на запрос.
Последняя информация о ходе расследования появлялась в конце прошлого года. Тогда корреспонденту «Омск Здесь» руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Омской области Михаил Зайцев говорил, что ведутся допросы тех, кто так или иначе причастен к делу.
О возбуждении уголовного дела в отношении тогда еще вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова стало известно весной 2017 года. Следователи считают, что он, используя служебное положение, помог подрядчику — ООО «СтройИнвестКомплект» — в ходе реконструкции здания страхового общества «Саламандра» в центре Омска получить более 14 млн руб. из федерального бюджета. При этом чиновник знал, что компания не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. После начала расследования и допросов вице-губернатор сначала ушел на больничный, а потом и вовсе написал заявление по собственному желанию.
Дозвониться до Станислава Гребенщикова не удалось — на сотовом экс-чиновника срабатывает автоответчик.
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