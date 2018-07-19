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Взяла чужое: директора почты осуди за присвоение переводов
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Взяла чужое: директора почты осуди за присвоение переводов 

161.ru 36 минут назад
Фото: 161.ru
Суд принял позицию прокуратуры
В Зерноградском районе оштрафовали директора территориального отделения почтовой связи. По версии следствия, с 2016 по 2017 года подсудимая присваивала себе чужие переводы, подделав подписи людей, которым предназначались деньги.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное с использованием служебного положения».
По версии следствия, злоумышленница присвоила себе 75 тысяч рублей и потратила на себя.
— Суд согласился с позицией обвинения, признал подсудимую виновной в инкриминируемом преступлении и назначил штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, —рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
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