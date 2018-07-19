Взяла чужое: директора почты осуди за присвоение переводов

Суд принял позицию прокуратуры

В Зерноградском районе оштрафовали директора территориального отделения почтовой связи . По версии следствия, с 2016 по 2017 года подсудимая присваивала себе чужие переводы, подделав подписи людей, которым предназначались деньги.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное с использованием служебного положения».

По версии следствия, злоумышленница присвоила себе 75 тысяч рублей и потратила на себя.

— Суд согласился с позицией обвинения, признал подсудимую виновной в инкриминируемом преступлении и назначил штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил, —рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.