Главного следователя Красноярского края представили подчиненным 

Коллективу ГСУ СК РФ по Красноярскому краю представили главного следователя Андрея Потапова.
Напомним, 5 июля президент России назначил генерал-майора юстиции Андрея Потапова на пятилетний срок на должность руководителя главного следственного управления следственного комитета по Красноярскому краю.
До назначения Потапов работал в прокуратуре Тульской области, занимал руководящие должности в прокуратуре и следственных органах в Астраханской, Ивановской областях и Чеченской республике. С 2014 года возглавлял Следственный комитет по республике Тыва.
Бывший глава СУ СК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков был уволен в апреле этого года.
Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю