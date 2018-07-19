Главного следователя Красноярского края представили подчиненным

Напомним, 5 июля президент России назначил генерал-майора юстиции Андрея Потапова на пятилетний срок на должность руководителя главного следственного управления следственного комитета по Красноярскому краю.

Бывший глава СУ СК РФ по Красноярскому краю Игорь Напалков был уволен в апреле этого года.

Фото: СУ СК РФ по Красноярскому краю